Москва, , 20:40 — REGNUM Полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов в ближайшее время станет игроком московского ЦСКА.

22-летний футболист уже отправился в столицу для прохождения медосмотра и дальнейшего подписания контракта с «армейцами». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, в соглашении между «Ростовом» и Зайнутдиновым есть опция выкупа. ЦСКА будет обязан заплатить сумму, прописанную в контракте, когда игрок успешно пройдет медосмотр.

В прошедшем розыгрыше Российской премьер-лиги игрок провел 17 матчей и набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас».