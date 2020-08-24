Лестер, Великобритания, , 20:20 — REGNUM Полузащитник Джеймс Мэддисон принял решение не покидать команду в это межсезонье.

Согласно сообщениям пресс-службы «Лестера», клуб договорился о подписании нового контракта с 23-летним игроком сроком на четыре сезона. Контракт рассчитан до лета 2024 года. По некоторым данным, заработная плата Мэддисона составит 110 тысяч фунтов в неделю.

Ранее услугами футболиста интересовался «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Джеймс провел 31 матч в Английской премьер-лиге и набрал 10 (6+4) очков по системе «гол+пас».