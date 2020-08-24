Лейпциг, Германия, , 19:26 — REGNUM Руководство «Ред Булл Лейпцига» включилось в борьбу с каталонской «Барселоной» за 23-летнего испанского флангового защитника «Манчестер Сити» Анхелиньо, который провел предыдущий сезон в стане «быков». Контракт испанца с «горожанами» рассчитан до середины 2023-го года. «Манчестер Сити» готов отдать футболиста за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Анхелиньо принял участие в 27-ти матчах во всех турнирах, в которых забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.