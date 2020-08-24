Москва, , 17:01 — REGNUM 4 и 8 сентября молодежная сборная России встретится с Болгарией и Польшей. 24 августа РФС огласил состав команды на ближайшие матчи:

Голкиперы: Денис Адамов, Матвей Сафонов, Александр Максименко;

Защитники: Даниил Круговой, Павел Маслов, Никита Калугин, Игорь Дивеев, Роман Евгеньев, Николай Рассказов, Данил Степанов;

Полузащитники: Артем Голубев, Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Наиль Умяров, Иван Обляков, Максим Глущенков, Даниил Уткин, Даниил Лесовой, Данил Глебов, Александр Ломовицкий;

Нападающие: Магомед Сулейманов, Иван Игнатьев, Федор Чалов.