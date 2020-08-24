Севилья, Испания, , 15:48 — REGNUM Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос может перейти в английский «Вулверхэмптон». Об этом 24 августа сообщает Sky Sports.

По информации издания, сделка может состояться, если из «Вулверхэмптона» уйдёт Адама Траоре.

Отмечается, что в контракте Окампоса с «Севильей» есть пункт об отступных в размере €68,5 млн. Но последствия пандемии могут снизить сумму трансфера футболиста до €45 млн.

В сезоне 2019/20 «Севилья» стала победителем Лиги Европы, обыграв в финале «Интер» со счётом 3:2.

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