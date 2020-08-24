Барселона, Испания, , 15:29 — REGNUM «Барселона» оценивает стоимость нападающего Лионеля Месси в €700 млн. Об этом 24 августа сообщает Daily Mirror.

По информации издания, каталонский клуб может отпустить своего лидера до завершения контракта только за €700 млн.

Отмечается, что на 33-летнего футболиста претендуют «Интер», «Манчестер Сити» и ПСЖ, но высокая сумма отступных может отпугнуть потенциальных покупателей.

Контракт Месси с Барселоной истекает в июне 2021 года, но он пока не хочет продлевать соглашение. При этом новый главный тренер команды Рональд Куман хочет, чтобы н остался в команде и продлил контракт.

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