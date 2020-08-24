Рим, , 14:52 — REGNUM Бывший нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может стать игроком «Ромы». Об этом 24 августа сообщает Tuttosport.

По информации издания, Манджукич был предложен «Роме» и может перейти в римский клуб в ближайшее время.

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны таких клубов, как «Интер» и «Фиорентина», а также турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай», московский «Локомотив».

Манджукич играл за «Ювентус» с 2015 по 2019 год. Зимой он присоединился к катарскому «Аль-Духайлю», с которым подписал контракт до 2021 года.

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