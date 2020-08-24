Москва, , 14:38 — REGNUM Московский ЦСКА может купить полузащитника нидерландского «Херенвена» Чидера Эджуке. Об этом 24 августа сообщает Voetbal International.

По информации издания, сумма трансфера может составить €12 млн. При этом руководство «Херенвена» одобрило эту сумму, а трансфер будет завершён до конца недели.

В сезоне 2019/20 Эджуке сыграл 25 матчей за «Херенвен», в которых забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.

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