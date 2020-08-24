Москва, , 14:07 — REGNUM Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов получил разрыв крестообразной связки колена. Об этом 24 августа сообщил комментатор Константин Генич в Twitter.

«У Димы Баринова всё-таки разрыв передней крестообразной связки», — написал Генич.

В результате тяжёлой травмы Баринов пропустит около полугода.

На 16-й минуте матча «Спартак» — «Локомотив» Баринов упал на газон и схватился за колено. Его увезли с поля на электрокаре.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 в матче четвёртого тура чемпионата России.

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