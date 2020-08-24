Москва, , 13:46 — REGNUM Правила назначения штрафных бросков изменились в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 24 августа заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

«Теперь за любое нарушение, совершённое сзади на игроке, выходящем один на один с вратарём, арбитр должен будет назначить буллит», — цитирует Анисимова «Чемпионат».

Кроме того, буллит штрафной будет назначен, если игрок защищающейся команды прижмёт шайбу ко льду в площади ворот. В случае если игрок прижмёт шайбу в другой зоне, находясь при этом в площади ворот, то штрафного не будет.

Новые правила назначения штрафных бросков в КХЛ вступят в силу, начиная с сезона 2020/21, который стартует 2 сентября.

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