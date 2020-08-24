Ростов-на-Дону, , 13:16 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» определился с руководителем тренерского штаба. Новым наставником команды станет шведский специалист Пер Юханссон. В ближайшее время он присоединится к команде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба.

Ранее 50-летний специалист работал с игроками молодёжной и взрослой сборных Швеции, местных клубов. В 2017 году Юханссон возглавил «Бухарест» (Румыния) и тренерский штаб сборной Черногории, которая на чемпионате мира 2019 заняла пятое место.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля 2020 года стало известно об уходе главного тренера ГК «Ростов-Дон» Амброса Мартина. Он объяснил свой внезапный уход желанием быть ближе к семье. При этом испанский специалист продолжит возглавлять тренерский штаб сборной России по гандболу.

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