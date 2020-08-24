Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что был разочарован уходом в 2018 году главного тренера команды Барри Тротца. Об этом 24 августа сообщила журналистка Саманта Пелл.

«Мы не смогли договориться с Барри о продолжении сотрудничества. Это стало для нас разочарованием», — сказал Маклеллан.

Он отметил, что «Вашингтон» готов был дать Тротцу тот контракт, который соответствовал бы его рыночной стоимости, но камнем преткновения тогда стал срок соглашения.

Напомним, Тротц возглавлял «Вашингтон» с 2014 по 2018 год. Под его руководством команда впервые в своей истории выиграла Кубок Стэнли. После этого он возглавил «Нью-Йорк Айлендерс», который выбил «Кэпиталз» из плей-офф НХЛ в 2020 году.

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