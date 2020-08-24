Самара, , 13:05 — REGNUM Площадка комплекса «Готов к труду и обороне» построена в рамках национального проекта в одном из городов Самарской области. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Спортивный объект построен в городе Жигулевске на стадионе «Кристалл» в рамках реализации национального проекта «Демография». В нем размещены зоны для прыжков в длину, отжимания, а также установлены турники и брусья. На площадке можно будет готовиться к сдаче ГТО и тренироваться.

Отмечается, что в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в Самарской области в 2020 году будут построены еще четыре площадки ГТО в Тольятти, Самаре, Шенталинском и Кинельском районах.

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