Монако, , 11:59 — REGNUM «Монако» сыграл вничью с «Реймсом» в матче первого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

К середине первого тайма футболисты «Реймса» забили два гола. Отличились нападающие Булайе Диа (5) и Эль Билал Туре (21).

«Монако» смог отыграться и сравнять счёт благодаря голам защитников Алекса Дисаси (45) и Бенуа Бадьяшиля (55). Российский полузащитник Александр Головин отдал одну результативную передачу.

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