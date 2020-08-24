Орландо, США, , 11:18 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Бруклин Нетс» во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 150:122.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Карис ЛеВерт, набравший 35 очков.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал защитник Норман Пауэлл, записавший на свой счёт 29 очков. Кроме того, дабл-даблы оформили Серж Ибака (27 очков и 15 подборов) и Паскаль Сиакам (20 очков и 10 передач).

Таким образом, «Торонто», который является действующим чемпионом НБА, вышел в полуфинал Восточной конференции НБА, выиграв серию у «Бруклина» со счётом 4−0.

Читайте ранее в этом сюжете: «Торонто» удвоил преимущество в серии плей-офф НБА с «Бруклином»