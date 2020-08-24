Орландо, США, , 11:09 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 110:106.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бостона» Кемба Уокер, записавший на свой счёт 32 очка.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал центровой Джоэл Эмбиид, набравший 30 очков.

Таким образом, «Бостон» вышел в полуфинал Восточной конференции НБА, выиграв серию у «Филадельфии» со счётом 4−0.

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