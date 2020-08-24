Орландо, США, , 10:56 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 135:133.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 43 очков, 17 подборов и 13 результативных передач.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал защитник Лу Уильямс, набравший 36 очков.

Таким образом, «Даллас» сравнял счёт в серии: 2−2.

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