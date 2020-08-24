Торонто, Канада, , 10:32 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 3:2.

К началу третьего периода хоккеисты «Бостона» забросили три шайбы. Отличились нападающие Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан.

«Тампа» смогла отыграть два гола благодаря точным броскам защитника Виктора Хедмана, офомившего дубль.

Таким образом, «Бостон» вышел вперёд в серии: 1−0.

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