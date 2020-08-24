Торонто, Канада, 24 августа 2020, 10:32 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 3:2.
К началу третьего периода хоккеисты «Бостона» забросили три шайбы. Отличились нападающие Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан.
«Тампа» смогла отыграть два гола благодаря точным броскам защитника Виктора Хедмана, офомившего дубль.
Таким образом, «Бостон» вышел вперёд в серии: 1−0.
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