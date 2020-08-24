Москва, 24 августа 2020, 09:38 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 59 позиций и вошёл в топ-200 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённый рейтинг опубликован 24 августа на сайте организации.
Карацев поднялся с 253-го на 194-е место в рейтинге ATP. Ранее он дойти до финала турнира серии «челленджер» в Праге, в котором проиграл швейцарцу Стэну Вавринке.
Лучшим из российских игроков является Даниил Медведев, занимающий пятое место. Далее идут Андрей Рублёв (14) и Карен Хачанов (16).
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