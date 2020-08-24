Нью-Йорк, США, 24 августа 2020, 09:22 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Чехии, третьей ракеткой мира Каролиной Плишковой в матче второго круга турнира в Цинциннати. Встреча завершилась со счётом 7:5; 6:4.
Кудерметова четыре раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 11 эйсов, девять ошибок на подаче и один брейк.
В третьем круге Кудерметова сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) — Элисе Мертенс (Бельгия).