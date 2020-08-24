Лиссабон, , 08:50 — REGNUM Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал автором уникального достижения. Об этом 24 августа сообщает Gracenote Live.

Левандовски стал первым футболистом в истории, который выиграл три турнира за сезон и при этом стал лучшим бомбардиром в каждом из них.

В сезоне 2019/20 польский форвард выиграл чемпионат Германии, в котором забил 34 гола, Кубок Германии (шесть голов), и Лигу чемпионов (15 голов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в финале Лиги чемпионов «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0.

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