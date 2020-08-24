Токио, , 08:39 — REGNUM Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что организация готовится к проведению Паралимпийских игр в Токио в 2021 году, но на первое место ставит безопасность спортсменов, организаторов и зрителей. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

«Игры состоятся только в том случае, если мы сможем гарантировать безопасность всех участников, особенно спортсменов», — сказал он, настаивая на необходимых мерах на объектах Паралимпиады. МПК и местный организационный комитет обсудят, какие именно меры будут предприняты, чтобы защитить спортсменов-паралимпийцев, особенно подверженных риску.

Кроме того, МПК обеспокоен психологическим состоянием атлетов, которые не могут тренироваться из-за пандемии. Многие беспокоятся из-за своей спортивной карьеры.

«Если игры не состоятся в следующем году, это станет огромным ударом для карьеры многих спортсменов», — сказал Парсонс.

Несмотря на сложности, президент МПК сохраняет оптимизм в отношении проведения Паралимпийских игр в следующем году. Он надеется, что к этому времени коронавирус будет лучше изучен и появится вакцина.

Парсонс подчеркнул, что Олимпийские и Паралимпийские игры станут символом выхода человечества из кризиса.

Президент МПК считает, что Олимпийские и Паралимпийские игры в равной степени зависят от эпидемиологической ситуации. «Если не будет Олимпийских игр, не будет и Паралимпийских игр, и наоборот. Мы не можем провести одно, и не провести другое» — сказал он.