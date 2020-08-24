Лиссабон, , 08:38 — REGNUM Лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов признан полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Коман помог «Баварии» реализовать задумки в атаке и забил гол, который стал победным», — сказал технический обозреватель УЕФА Пэки Боннер.

Коман является воспитанником ПСЖ, за который провёл три матча, а потом перешёл в «Ювентус». В «Баварии» он играет с 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, «Бавария» одержала победу над ПСЖ со счётом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Автором единственного забитого гола стал Коман.

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