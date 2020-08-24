Париж, , 08:42 — REGNUM Как минимум 83 человека задержаны в Париже после беспорядков, которые начались после проигрыша футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финальном матче турнира Лиги чемпионов мюнхенской команде «Бавария». Об этом 24 августа сообщает парижская полиция на своей странице в соцсети Twitter.

«По предварительной оценке, на 03:00 (04:00 мск — прим. ИА REGNUM) полицией задержаны 83 человека», — говорится в сообщении.

При этом ранее стало известно, что сотрудники парижской полиции на Елисейских полях, где собрались болельщики в день финала футбольной Лиги чемпионов, вынуждены были применить слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мюнхенская «Бавария» одержала победу над французским ПСЖ в финале Лиги чемпионов.