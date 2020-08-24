Лиссабон, , 08:19 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над французским ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Баварии» Кингсли Коман на 59-й минуте. Он точно пробил головой после навеса Йозуа Киммиха.

Таким образом, «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов сезона 2019/20. Для мюнхенского клуба эта победа стала шестой в турнире. В предыдущий раз это произошло в 2013 году.

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