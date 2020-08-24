Кызыл, , 06:54 — REGNUM В столице Тувы Кызыле 23 августа стартовали два конкурса международных Армейских игр-2020 «Конный марафон» и «Военное ралли». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального заксобрания, открытие сопровождалось показом военной техники на площади Арата.

По словам командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, соревнования по накалу страстей практически не отличаются от крупнейших мировых спортивных состязаний.

«В них зрители увидят высококлассное владение современной военной автомобильной техникой, слаженное действие вьючно-транспортных подразделений, умение быстро принимать в сложной обстановке грамотные решения», — отметил он.

Командующий добавил, что основной целью конкурсов является не только повышение мастерства и профессионализма, но и укрепление войскового товарищества и боевого братства между странами-участницами. В соревнованиях принимают участие военные Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана. Состязания будут проводиться на территории трёх районов Тувы и на горном полигоне Кара-Хаак и продлятся до 30 августа.