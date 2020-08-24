Ростов-на-Дону, , 00:40 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Бахтиер Зайнутдинов назвал победный матч с «Уфой» (1:0) сложным.

«Была сложная игра. Мы все знаем, как играет «Уфа», обороняется хорошо. Было тяжело вскрыть оборону в первом тайме. Были моменты, в принципе, во втором тайме хорошо, что забили. «Уфа» хорошо обороняется со всеми командами РПЛ, очень тяжело их вскрывать», — отметил футболист.

ИА REGNUM напоминает, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что его подопечные не смогли реализовать несколько моментов. Однако поблагодарил команду за победу. Автором единственного гола стал японский полузащитник Кенто Хасимото.

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