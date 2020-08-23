Москва, , 21:57 — REGNUM Нападающий Джордан Ларссон, выступающий за московский «Спартак», прокомментировал победу красно-белых в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

"Мы (футболисты «Спартака») заслужили эту победу и играли лучше, хотя у соперника были хорошие моменты, — сказал Ларссон в интервью «Матч ТВ». — Мы контролировали игру на протяжении продолжительных отрезков времени».

Он также добавил, что данный успех является результатом «нашей работы».

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа футболисты московского «Спартака» на своем поле переиграли столичный «Локомотив» в матче четвертого тура РПЛ. Встреча прошла на «Открытие-Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1.

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