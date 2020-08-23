Уфа, , 19:56 — REGNUM Клуб «Уфа», футболисты которого уступили команде «Ростов» (0:1) в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), может сняться с чемпионата страны. Об этом сообщил председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в интервью «Спорт-Экспресс».

Футбол (сс) JeppeSmedNielsen

По его словам, судью Михаила Вилкова, обслуживавшего данный матч, нужно проверить на полиграфе. Он отметил, что дети, которые «видят, что происходит на поле», не захотят заниматься футболом.

«Если мы дальше будем играть в такие игры, как сегодня играл Вилков, мы проиграем всю Россию, — заявил он. — … Мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 — соперников и всей судейской бригады».

По его словам, представители клуба в ближайшее время проведут встречу, в ходе которой обсудят возможность снятия с чемпионата России, «если будет хотя бы еще одна такая игра».

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа футболисты «Уфы» в домашнем матче четвертого тура РПЛ уступили клубу «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 0:1.

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