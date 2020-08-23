Москва, , 15:25 — REGNUM В Москве на 82-м году жизни скончалась советская фехтовальщица Валентина Прудскова. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

При этом о причинах смерти Валентины Прудсковой не сообщается. Дата и место прощание с олимпийской чемпионкой будут объявлены позднее.

Напомним, Валентина Прудскова является чемпионкой летней Олимпийских игр (ОИ) 1960 года в Риме в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Также она является серебряным призером Олимпиады 1964 года в этой же дисциплине и обладательницей четырех золотых, двух серебряных и одной бронзовой медали чемпионатов мира.