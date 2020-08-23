Рига, , 15:08 — REGNUM Состав рижского хоккейного клуба «Динамо» пополнился канадским защитником Рисом Скарлетт. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба рижской команды.

В то же время какие-либо детали заключённого между игроком и клубом соглашения не уточняются.

При этом на драфте 2011 года Скарлетта был выбран под общим 159-м номером командой североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз», однако в НХЛ он выступать так и не стал. В последнее время хоккеист находился в системе клуба «Даллас Старз».

Отметим, в минувшем сезоне Рис Скарлетт играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб «Далласа» «Техас Старз» и в 51 матче набрал 16 (5 шайб + 11 результативных передач) очков.