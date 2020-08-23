Болонья, Италия, , 14:54 — REGNUM Положительный результат дал тест на коронавирусную инфекцию у главного тренера футбольного клуба «Болонья» Синиши Михайловича. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба команды.

Также указывается, что при этом тесты всех футболистов «Болоньи» и всего персонала команды показали отрицательный результат.

Кроме этого, сообщается, что сербский специалист будет направлен на карантин сроком на две недели.

Напомним, 51-летний Синиша Михайлович вновь пришел на должность главного наставника «Болоньи» в январе прошлого года, а до этого он занимал данный пост с 2008 по 2009 год. Также летом 2019 года сербский специалист сообщил, что болен лейкемией, после начал лечение и при этом продолжил тренировать команду.