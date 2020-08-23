Парма, Италия, , 14:35 — REGNUM Футбольный клуб «Парма» уволил своего главного наставника Роберто Д'аверса с занимаемой им должности. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба команды из Пармы.

«Парма» объявляет, что Роберто Д'Аверса освобожден от должности тренера первой команды», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что решение об увольнении Д'аверса было принято из-за того, что за последние несколько недель в команде исчезли сплоченность, единство намерений, гармония и взаимный энтузиазм, которые были так важны для совместных успехов, достигнутых клубом за последние несколько лет.

При этом отмечается, что ничто не может стереть достижения, которые были получены клубом благодаря фундаментальному вкладу специалиста и его тренерского штаба.

«Клуб выражает свою благодарность за все, что произошло за последние несколько лет, желая Роберто удачи на следующем шаге в его карьере», — заключается в сообщении.

Напомним, Роберто Д'аверс стал главным тренером «Пармы» в декабре 2016 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла 11-е место в чемпионате итальянской Серии А.