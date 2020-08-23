Москва, , 14:36 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА ведет переговоры о приобретении в свой состав казахского хавбека команды «Ростов» Бахтиёра Зайнутдинова. Об этом 23 августа сообщает «Чемпионат».

По данным источника, в настоящее время стороны уже почти пришли к соглашению о переходе казахского игрока в состав армейцев.

Напомним, в минувшем сезоне Бахтиёр Зайнутдинов сыграл за «Ростов» в 17 матчах, отметившись в них четырьмя голами и одним голевым пасом. В нынешнем сезон Российской премьер-лиги футболист сыграл в трех матчах и не отметился в них результативными действиями.