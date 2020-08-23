Лондон, , 12:48 — REGNUM Аргентинский полузащитник футбольного лондонского клуба «Тоттенхэм» Джовани Ло Чельсо не перейдёт в туринскую команду «Ювентус». Об этом 23 августа сообщает Calciomercato.

Отмечается, что ранее руководство туринского клуба сделало предложение по 24-летнему игроку «Тоттенхэму», однако в лондонской команде его отклонили.

Также указывается, что это произошло потому, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью всерьёз рассчитывает на аргентинского футболиста и потому не собирается расставаться с ним. При этом, по данным Transfermarket, примерная трансферная стоимость хавбека оценивается в €40 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Джовани Ло Чельсо сыграл за «Тоттенхэм» в 28 матчах и отметился в них двумя голами.