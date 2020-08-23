Самара, , 12:47 — REGNUM Новым генеральным директором самарского футбольного клуба «Крылья Советов» назначен Евгений Калакуцкий. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба команды из Самары.

Также сообщается, что решение о назначении на данную должность Калакуцкого было принято на собрании совета директоров, состоявшемся после матча домашнего матча Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против команды «Оренбурга» (0:1 в пользу оренбургской команды), единогласным решением членов совета.

«За это время на должность генерального директора «Крыльев» мы рассмотрели несколько кандидатур. Программа развития клуба, предложенная Евгением Калакуцким, оказалась наиболее глубокой. В ней он представил свое видение по стратегии развития нашего клуба, которая должна помочь всем нам двигаться вперед», — сказал председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

Также он отметил, что Евгений Калакуцкий имеет большой опыт руководства в структурах, связанных с футболом.

Отметим, по итогам минувшего сезона самарские «Крылья Советов» заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по футболу и не сумели сохранить в ней свою прописку, перейдя в ФНЛ.