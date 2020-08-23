Милан, Италия, , 12:46 — REGNUM Французский полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Тьемуэ Бакайоко в ближайшем времени отправится в команду «Милан», чтобы играть на правах аренды с возможностью выкупа. Об этом 23 августа сообщает Sky Sport Italia.

При этом 26-летний футболист с руководством «Милана» намеревались оформить полноценный переход игрока в команду, однако в «Челси» за футболиста попросили €40 млн, что в миланском клубе посчитали завышенной ценой.

Также известно, что аренда игрока обойдется команде из Милана в €30−32 млн.

Отметим, в минувшем сезоне Бакайоко играл на правах аренды в клубе «Монако» и в 20 матчах французского чемпионата отметился одним мячом и двумя результативными передачами. Текущий контракт игрока с «Челси» рассчитан до лета 2022 года.