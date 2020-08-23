Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM Футбольные клубы «Ростов» и «Сочи» провели обмен игроками. Так, в состав жёлто-синих вернулся нападающий Дмитрий Полоз, в кубанскую команду перешёл полузащитник Ивелин Попов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской футбольной дружины 23 августа.

В «Ростове» Полоз начал свою карьеру в 2012-м году. Клубные цвета он защищал в 151 матче, в которых забил 29 голов и отметился 22 голевыми передачами. Участник 44 матчей и девяти голов за «Ростов» Ивелин Попов отправился в «Сочи».

«Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы с ФК «Сочи» совершили хорошую сделку. Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в Ростов. Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт. Это тот игрок, который нам был очень нужен», — прокомментировал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.