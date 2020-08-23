Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» договорился обменять своего болгарского полузащитника Ивелина Попова на нападающего команды «Сочи» Дмитрия Полоза. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба ростовского клуба.

«Между «Ростовом» и «Сочи» достигнута договоренность по обмену игроками. Дмитрий Полоз возвращается в «Ростов», где он начинал свою карьеру», — говорится в сообщении.

Также напоминается, что Дмитрий Полоз перешёл в «Ростов» в 2012 году и в 151 матче за клуб отметился 29 головами и 21 результативной передачей.

«Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы с ФК Сочи совершили хорошую сделку. Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в Ростов. Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт», — заявил по этому поводу президента ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

Отметим, Ивелин Попов играл в составе «Ростова» с января минувшего года и в 44 матчах за клуб забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.