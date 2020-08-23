Тромсё, Норвегия, , 11:40 — REGNUM Нападающий норвежского футбольного клуба «Тромсё» Исак Хансен-Аарен перешел в состав команды английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед». Об этом 23 августа сообщает пресс-служба норвежской команды на странице «Тромсё"в соцсети Instagram.

При этом подробности перехода 16-летнего игрока и срок действия его контракт с манчестерским клубом не сообщаются.

«Замечательный человек. Уникальный футбольный талант. Он просто любит играть в футбол. Большое спасибо за последние десять лет и удачи в «Манчестер Юнайтед», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, Исак Хансен-Аарен является воспитанником «Тромсё» и стал самым молодым игроком команды, когда в возрасте 15 лет впервые выступил за основную клубную команду. Всего им сыграно 7 матчей за клуб, в которых он отметился одним голевым пасом.