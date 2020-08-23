Москва, , 11:42 — REGNUM Свой комментарий о победе российского боксера Александра Поветкина в бою с Диллианом Уайтом за титул временного чемпиона Всемирного боксёрского совета (WBC) дал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев. Его слова 23 августа приводит «Спорт-Экспресс».

"Саня проигрывал поединок вчистую. Но по ходу боя я как раз говорил, что жду этого маневра от Поветкина: уход из поля зрения соперника и дальше хук или апперкот, которыми он всегда славился. Он это и сделал. А потом и признался: мы это готовили», — сказал Валуев.

Также он отметил, что Уайт к этому моменту уже успокоился, считая, что перевес в бою на его стороне, особенно после полученных Поветкиным двух нокдаунов в четвертом раунде и собираясь добить российского боксера в последних раундах.

«А теперь у Поветкина может быть либо реванш с (Энтони) Джошуа, что было бы интересно, но еще интереснее — бой с Тайсоном Фьюри. Думаю, Саша дождется этого боя. Думаю, это будет уже следующий поединок, но тут будет зависеть от переговоров команд», — также отметил экс-чемпион мира боксу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что британский боксер Диллиана Уайт, проигравший нокаутом российскому спортсмену Александру Поветкину в бою за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, намерен до конца года провести бой-реванш.