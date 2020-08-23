Лондон, , 10:52 — REGNUM Бывший защитник футбольного клуба «Ницца» Маланг Сарр может стать игроком лондонской команды «Челси». Об этом 23 августа сообщает Sky Sports.

По данным источника, команда из Лондона намерен предложить контракт 21-летнему французскому футболисту, который после окончания контракта с «Ниццей» пребывает в статусе свободного агента.

При этом Сарром также интересуются команды «Лейпциг» и ещё один лондонский клуб — «Арсенал».

Отметим, в минувшем сезоне Маланг Сарр сыграл за «Ниццу» в девятнадцати матчах и отметился в них одним забитым голом.