Эдмонтон, Канада, , 10:28 — REGNUM Как считает российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александр Радулов, его, одержавшей верх в матче с «Колорадо Эвеланш» в полуфинальной серии запада НХЛ команде, нужно продолжать в том же духе. Комментарий российского игрока о победе «Далласа» 23 августа приводит официальный сайт НХЛ.

«Все начинается с нашей работы. Когда мы хорошо катаемся, играем в силовой манере, трудимся, то добиваемся успеха. Надо продолжать в том же духе. Нам просто нужно выигрывать матчи, это главное», — заявил Радулов.

Также он высказал свое мнение об игре российского голкипера команды Антона Худобина, отразившего за эту игру 28 из 31 броска по воротам.

«Он уже давно в лиге, долгое время был бэкапом, но сейчас получает свой шанс. Мы в него верим, а он нам помогает. Здорово, что он у нас есть, это хороший вратарь», — сказал российский форвард.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл команду «Колорадо Эвеланш» в первом матче серии полуфинала западной конференции НХЛ.