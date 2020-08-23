Москва, , 10:28 — REGNUM Подробности предложения московского футбольного клуба ЦСКА по приобретению полузащитника аргентинской команды «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вере, сообщил 23 августа на своей странице в соцсети Twitter журналист Николо Скира.

По словам журналиста, после подписания московским клубом аргентинского форварда Адольфо Гайча и бразильского защитника Бруно Фукса, в ЦСКА также заинтересованы в приобретении 20-летнего Фаусто Вере.

«Они готовы предложить за игрока € 6 млн + 20% с будущей продажи, но аргентинский клуб запрашивает не менее € 10 млн», — написал на своей странице Скира.

Отметим, в нынешнем сезоне Фаусто Вере сыграл за «Аргентинос Хуниорс» в 17 матчах и отметился в них одним голом. Его текущий контракт рассчитан до лета 2021 года.