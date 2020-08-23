Барселона, Испания, , 10:03 — REGNUM Полузащитник футбольного амстердамского клуба «Аякс» и сборной Нидерландов Донни ван де Бек может стать игроком команды «Барселона». Об этом 23 августа сообщает испанское издание Diario Sport.

Как утверждает издание, в том, чтобы 23-летний хавбек перешел в каталонский клуб заинтересован новый главный наставник «Барселоны» Рональд Куман, впечатленный игрой футболиста. При этом руководство амстердамского клуба готово отпустить его за €55 млн.

Также известно, что каталонская команда присматривалась к ван де Беку ещё прошлым летом, но тогда в «Барселоне» не смогли никого сменить из своих игроков и переход не состоялся.

Отметим, Донни ван де Бек является воспитанником «Аякса» и в прошедшем сезоне он принял участие в 23 матчах за клуб, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачам. Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года.