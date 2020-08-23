Орландо, США, , 10:00 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче четвертьфинальной серии плей-офф западной конференции НБА.

Игра проходила на паркете площадки «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) и закончилась в «Лейкерс» со счетом 116:108.

Наиболее результативным игроком матча стал легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл с 38 очками и 12 подборами. Ещё один дабл-дабл в игре записал на свой счет форвард Энтони Дэвис, набравший 29 очков и сделавший 11 подборов.

У проигравших самым результативным стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который набрал в матче 34 очка.

Отметим, в результате этой победы «Лейкерс» повели в четвертьфинальной серии плей-офф западной конференции НБА со счетом 2−1.