Лондон, , 09:34 — REGNUM Британский боксер Диллиана Уайт, проигравший нокаутом российскому спортсмену Александру Поветкину в бою за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, намерен до конца года провести бой-реванш. Об этом 23 августа сообщил промоутер Эдди Хирн, его слова приводит Daily Mail.

По словам промоутера, британский боксер заявил ему, что он не может поверить в свое поражение, тем более, что в четвертом раунде, после двух полученных Поветкиным нокдаунов, Уайт считал, что поединок уже практически завершен в его пользу.

«У нас (в контракте) есть пункт о реванше, и первое, что он сказал (придя в себя от поражения): «Дайте мне этот реванш». Мы воспользуемся условием о реванше и проведем его до конца года», — сказал Хирн.

Также он отметил, что для Уайта поражение от Поветкина было очень тяжелым, однако промоутер считает, что британский боксер может одержать верх в матче-реванше.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский боксер Александр Поветкин, который ранее нокаутировал британца Диллиана Уайта в бою за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, считает этот нокаут лучшим за всю свою карьеру.

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