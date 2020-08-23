Орландо, США, , 09:34 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» переиграл команду «Хьюстон Рокетс» в матче серии четвертьфинала западной конференции НБА.

Игра состоялась на паркете площадки «Эйч-Пи Филд Хаус» в Орландо и закончилась победой «Оклахомы» в овертайме со счетом 119:107.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, набравший в матче 38 очков, его коллега по команде — легкий форвард Джефф Грин — принес команде ещё 22 очка.

В составе победителей самым результативным стал немецкий разыгрывающий «Оклахомы» Деннис Шрёдер, который набрал 29 очков. Кроме того, другой разыгрывающий клуба, Крис Пол, набрал ещё 26 очков.

Отметим, эта победа стала первой для Оклахома в четвертьфинальной серии НБА с «Хьюстоном» и теперь счёт в ней стал 2−1.