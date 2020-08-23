Лас-Вегас, США, , 08:54 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Тимур Валиев проиграл техническим нокаутом Тревину Джонсу из Гуама в своем дебютном поединке в боях промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на турнире UFC Fight Night on ESPN 15 в Лас-Вегасе.

Поединок закончился во втором раунде после того, как судьи засчитали Валиеву поражение техническим нокаутом.

При этом первоначально российский боец должен был проводить поединок с филиппинцем Марком Стриглом, однако последний заразился коронавирусом и не смог выйти на бой.

Отметим, это третье поражение 30-летнего Валиева в ММА при 16 выигранных боях. Для 30-летнего Джонса это победа стала 13-й при шести поражениях.