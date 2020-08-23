Лондон, , 08:53 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин, который ранее нокаутировал британца Диллиана Уайта в бою за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, считает этот нокаут лучшим за всю карьеру. Он заявил об этом 23 августа в эфире телеканала «Рен-ТВ».

Как рассказал, российский боксер, после четвертого раунда, несмотря на полученные им в ходе него два нокдауна, у него было нормальное самочувствие.

«Мне повезло, получилось ударить. Некоторые бои Уайта я смотрел и видел, что он пропускает снизу, отрабатывал комбинации слева снизу и справа, попал хорошо, может быть, это лучший нокаут в моей карьере», — сказал Поветкин.

Также российский спортсмен рассказал, что готов встретиться с любым соперником и просто хочет ещё боксировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский боксер Александр Поветкин победил нокаутом представителя Британии Диллиана Уайта в бою, на кону которого стоял титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе и символический пояс WBC Diamond.